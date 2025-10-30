Dartsin supertähti Luke Littler jätettiin ulos Wiganissa järjestetystä Players Championship -turnauksesta keskiviikkona, koska hän myöhästyi rekisteröitymisestä liikenneruuhkan vuoksi.

The Guardian kertoo, että 18-vuotias Littler oli juuttunut ruuhkaan, eikä ehtinyt paikalle ennen kello 11:n takarajaa rekisteröitymiselle.

Littler näytti kuitenkin ottavan kohtalonsa tyynesti vastaan.

Hän jakoi Instagram-tarinoissaan kuvan autonsa sisältä ja kirjoitti kuvatekstiksi: "Takaisin nukkumaan siis – kenetköhän he kutsuvat tilalle?"

18-vuotias julkaisi myöhemmin toisen päivityksen, jossa hän esitti surunvalittelunsa sen jälkeen, kun mies oli kuollut M6-moottoritiellä tapahtuneessa onnettomuudessa.

Kyseinen moottoritie yhdistää Littlerin kotikaupungin Warringtonin ja Wiganin, missä hänen missaamansa turnaus käynnistyi keskiviikkona.

– Minulta meni tänään rekisteröinti-ikkuna ohi Pro Tourilla, mutta valitettavasti joku menetti henkensä – ajatukseni ovat kaikkien kanssa, Littler kirjoitti.

Dartsin hallitseva maailmanmestari on jo varmistanut paikkansa ensi kuun finaaleissa voitettuaan Players Championship 32 -turnauksen aiemmin tässä kuussa.