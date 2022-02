13. helmikuuta 1997 mereen katosi viisi miljoonaa Legoa – palikoita ajautuu rantaan edelleen

25 vuotta sitten 62 merikonttia putosi mereen Tokio Express -laivasta Cornwallin edustajalla. Laiva oli ollut matkalla Rotterdamista New Yorkiin, mutta raju sää yllätti aluksen. Yhdessä mereen kadonneessa kontissa oli Legoja – noin viisi miljoonaa palikkaa.

Kontti aukesi. Legoja on huuhtoutunut rantaan muun muassa Englannissa jo vuosikymmenten ajan, ja ne ovat kasvaneet ilmiöksi. Vuosikymmenten ajan vapaaehtoiset rannansiivoajat ovat keränneet erilaisia palikoita rantahiekasta.

"Se sai minut tajuamaan, miten paljon muovia on meressä

Legoista jaetaan kuvia ja tietoa Lego lost at sea -tileillä eri somepalveluissa. Tiliä ylläpitävä Tracey Williams alkoi löytää rantaan ajautuneita palikoita jo 1990-luvulla asuessaan Etelä-Devonissa, Englannissa.

– Minusta oli uskomatonta, että niitä ajautui rantaan edelleen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se [palikoiden etsiminen] alkoi hauskanpitona, mutta vuosien varrella se sai minut tajuamaan, miten paljon muovia on meressä ja hautautuneena rantahiekkoihin, Williams kuvaili Sky Newsille .

"Palikka vasemmalla oli näytepakkauksesta, joita Lego myi 1997. Oikealla oleva on maannut meren pohjassa 25 vuotta. Näitä oli Tokyo Expressin kyydissä 4200." Jos julkaisu ei näy, katso se täällä .

30 000 lohikäärmettä, 50 000 haita...

"En minä tiedä, mitä tapahtui kaikille lapsuusajan leluilleni – tiedätkö itse, mitä omillesi tapahtui?"

Williamsin kotiin on kertynyt tuhansia Lego-palikoita. Hän löytää rannoilta toki paljon muutakin, kuten korkkeja, kyniä, hammasharjoja ja muovipulloja. Williams yrittää löytää löytämilleen esineille kodin ja esimerkiksi lahjoittaa löytämiään muoviesineitä taiteilijoille. Osa kierrätetään.

Williamsin mukaan monille nostalgiset lapsuuslelut kertovat muovin tarinaa tavalla, jota on helppo ymmärtää, ja johon voi samaistua.

Legot selvivät meressä jopa 1300 vuotta

Williams on kirjoittanut "meri-Legoista" myös kirjan, sekä ollut mukana myös useissa tutkimuksissa, joissa selvitetään muovien kiertoa meressä. Plymouthin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin Legojen elämää meressä: rannalta löytyneitä palikoita punnittiin ja verrattiin "maanpäällisiin" Legoihin.

Legot eivät toki ole meressä yksin. Atlantin valtameressä lilluu kymmenen kertaa enemmän muovia kuin on luultu ja, määrä voi vielä kolminkertaistua 20 vuoden aikana .

Vuonna 1992 merikontillinen lasten kylpyleluja katosi Tyyneenmereen, kertoo The Conversation. Pian kylpyankkoja alkoi pian ilmetä rannoille eri puolilla maailmaa. Vaikka muovi meressä on vakava ongelma, lelujen seuraaminen on auttanut osaltaan ymmärtämään merivirtoja.