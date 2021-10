Lego ei enää myy "tyttöjen ja poikien leluja" – päätöksen taustalla karut tutkimustulokset

Tanskalainen leluyritys Lego kertoi lokakuun puolessa välissä aikovansa poistaa sukupuolistereotypiat leluistaan. Yhtiön päätöksestä kertovat The Guardian ja CNN .

The Guardianin mukaan leluja ei enää luokitella tyttöjen ja poikien leluiksi. Legon verkkosivuilta ei voi enää hakea leluja sukupuolen perusteella.

Linjauksen syynä Legon teetättämä tutkimus

Legon päätöksen taustalla on yrityksen teetättämä tutkimus, jonka teki Geena Davis Institute. Tutkimuksessa havaittiin, että leikkiin ja tulevaisuuden ura-asioihin liittyy edelleen epätasa-arvoisia ja rajoittavia asenteita.

Tutkimuksessa havaittiin, että tyttöjen itseluottamus oli lisääntymässä ja he olivat innokkaita osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Poikien kohdalla samaa ei kuitenkaan havaittu.

71 prosenttia tutkimukseen osallistuneista pojista pelkäsi joutuvansa pilkan kohteeksi, jos he leikkisivät leluilla, joita he kuvailivat tyttöjen leluiksi. Samaa pelkäsivät myös heidän vanhempansa. Vanhempia huolestutti enemmän se, että heidän poikiaan kiusattaisiin siitä, että he leikkivät tyttöjen leluiksi mielletyillä leikkikaluilla kuin että tytöt leikkisivät niin sanotuilla poikien leluilla.