Nuorten Leijonien lohkossa pelaava Kanada päätti valmistelupelinsä tapaninpäivänä alkavaan jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-turnaukseen huimalla tavalla: Tanska musertui vaahteranlehtisten käsittelyssä 2–13-tappioon.

Kanada vei ottelun laukaukset kohti maalia peräti 50–10. Ensi kesän NHL-draftin ykkösvaraukseksi ennakoitu Gavin McKenna ahnehti viisi tehopistettä (2+3), Zayne Parekh (1+3) ja Porter Martone (2+2) neljä mieheen. NHL:ssä ja kansainvälisillä areenoilla upean uran tehneen Jarome Iginlan poika Tij Iginla viimeisteli kaksi maalia.

Kanada on alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kaikkien aikojen kultarohmu 20 mestaruudellaan. Kaksi viimeisintä turnausta kiekkomahdilta ovat kuitenkin molemmat päättyneet suureen pettymykseen: Tshekki pudotti Kanadan jatkosta puolivälierissä kummassakin turnauksessa.

Kanada pelaa Yhdysvaltain St. Paulissa ja Minneapolisissa pelattavassa MM-turnauksessa samassa alkulohkossa Suomen kanssa. Myös Tanska on samassa lohkossa. Lohkon kaksi muuta maata ovat Latvia ja Tshekki.