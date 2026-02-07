Noin joka kuudennella vastaajalla oli puutteita sisälle suojautumisessa sekä ensiaputaidoissa, selviää tuoreessa tutkimuksessa.

Tänään vietetään valtakunnallista Varautumispäivää. Varautumistaitoja ovat muun muassa lämpimänä pysyminen ja ruuan laitto sähköjen katkettua, ensiaputaidot ja taito suojautua oikein sisätiloihin.

Viranomaisten ja järjestöjen yhteinen suositus on, että jokaisen kotitalouden tulisi olla varautunut vähintään 72 tuntia kestävään häiriötilanteeseen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tutkimuksen mukaan noin joka kuudennella vastaajalla oli puutteita sisälle suojautumisessa sekä ensiaputaidoissa.

– Varautuminen on myös taitoa, ja näitä taitoja kannattaa harjoitella niin sanotun hyvän sään aikaan. Myös henkistä kriisinkestävyyttä voi vahvistaa pitämällä huolta omasta jaksamisesta, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, SPEKin johtaja Mika Gröndahl sanoo tiedotteessa.

Varautumispäivä toteutetaan yhteistyössä Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Päivää koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, ja sen rahoittaa Huoltovarmuuskeskus.