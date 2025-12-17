Sytytä grilli ja laita se epäsuoralle lämmölle noin 110 asteeseen. Halutessasi voit lisätä hiillokselle savustuspuuta esimerkiksi omena- tai kirsikkapuuta. Laita kinkku grilliin epäsuoralle lämmölle niin, että nahkapuoli on kohti lämmönlähdettä. Anna savustua 2 tuntia.

Irroita verkko kinkun ympäriltä ja poista nahka. Rasvaa saa jäädä kinkun pintaan. Laita takaisin grilliin ja anna savustua 2 tuntia. Tee kinkun rasvaan veitsellä ruudukko ja valele pintaan makeaa grillauskastiketta. Jatka kinkun kypsennystä ja käy noin tunnin tunnin välein valelemassa kinkun pintaan lisää grillauskastiketta. Anna kinkun kypsyä haluttuun sisälämpötilaan. Kun kinkku alkaa olla lähempänä haluttua sisälämpötilaa, voit valella kinkun pintaa ahkerammin. Tarkkaile, ettei kinkun pinta kärähdä!