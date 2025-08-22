Laita uuni kuumenemaan 175 °C:seen. Pingota irtopohjavuoan (halk. 24 cm) pohjalle leivinpaperi ja voitele reunat.
Sekoita kulhossa kaikki kuivat aineet eli sokerit, jauhot, kaakao, suola ja ranskanpastillit.
Sekoita toisessa kulhossa munat, öljy ja vesi. Yhdistä seokset nopeasti sekoittaen. Kaada taikina vuokaan ja painele koristeeksi vielä muutama ranskanpastilli taikinan päälle. Paista noin 35 minuuttia, brownie saa jäädä vähän löysäksi keskeltä.
Makuja
Ranskanpastilli-brownie
Testaa ihana suklaabrownie ranskanpastilleilla!MTV
Julkaistu 22.08.2025 09:25
Ranskanpastilli-brownie on superhelppo ja superherkullinen. Ihana tahmea suklaapohja, johon piristystä tuo ranskanpastillien minttu. Tämän kaveriksi sopii vaikkapa vaniljajäätelö mutta hyvää tämä on ilmankin, kertoo reseptin Huomenta Suomelle antanut Ellimaija Leppänen, With chocolate chips -somevaikuttaja.
- Kokonaisvalmistusaika: 50 min
- Aktiivinen aika: 15 min
- Annosmäärä: 8 annosta
Ainekset
- 1 dl fariinisokeria
- 2 dl sokeria
- 1½ dl tomusokeria
- 3 tl vaniljasokeria
- 1 dl tummaa kaakaojauhetta
- 2 dl vehnäjauhoja
- ½ tl suolaa
- 100 g ranskanpastilleja
- 2 kananmunaa
- 1¼ dl rypsiöljyä
- 2 rkl vettä