MasterChef Suomi: Paistettua kananrintaa, Eetun resepti

Pilko palsternakka ja puolita perunat. Laita uunivuokaan ja laita uuniin 220 asteeseen. Kun juurekset ovat saaneet kauniin kevyen paistopinnan, poista palsternakasta kuori ja laita perunat ja palsternakka sauvasekoittimen kulhoon. Lisää voi ja aja seos tasaiseksi sauvasekoittimella. Lisää kuohukermaa ja voita, kunnes seos on täysin tasainen ja saanut kiiltävän pinnan. Mausta suolalla oman maun mukaan.

Laita vesi kiehumaan. Pilko kanasta ylijääneet luut ja nahka, sekä puolikas sipuli. Laita sipuli ja luut kiehuvaan veteen. Lisää veteen myös timjamia, suolaa ja pippuria oman maun mukaan. Keitä lientä kasaan kovalla lämmöllä. Kun seos on kiehunut noin 30 min, kaada siivilän läpi lientä toiseen kattilaan noin 1,5 dl. Jatka liemen kasaan keittämistä, kunnes jäljellä on noin 0,5 dl. Lisää kermaa pikkuhiljaa ja maistele kunnes kermainen kastike on taittanut kasaan keitetyn liemen pehmeäksi. Mausta vielä lopuksi suolalla.

Kaada sauvasekoittimenkulhoon noin 0,5 dl rypsiöljyä. Lisää noin 10 timjamin oksaa. Aja seos tasaiseksi sauvasekoittimella. Lisää valkoviinietikkaa yksi ruokalusikallinen kerrallaan ja sekoita. Maista seosta ja lisää etikkaa tarvittaessa. Etikan tarkoitus on saada öljystä hieman hapokas. Lisää suolaa oman maun mukaan.

Lämmitä paistinpannu kuumaksi ja lisää siihen öljyä. Kun pannu on kuuma laita kanan rintafileet pannulle. Paista rintafileen toista puolta noin 2 minuuttia. Kun filee on saanut kivan kullanruskean pinnan, käännä filee ja laske lieden lämpötila puoleen. Lisää tässä kohtaa pannulle suolaa, sekä pilkottua timjamia ja salviaa. Laita pannun päälle kansi ja anna hautua 10 minuuttia. Kun pannu on hautunut 10 minuuttia, nosta pannu pois liedeltä, mutta älä avaa kantta. Anna fileen vetäytyä vielä 10 minuuttia