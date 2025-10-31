Makuja
Koristeltavat vadelma-suklaakuppikakut
Kuppikakut voi koristella teemaan sopivaksi.Liisa Westerberg Julkaistu 31.10.2025 14:03
- Kokonaisvalmistusaika: 65 min
- Aktiivinen aika: 40 min
- Annosmäärä: 12 annosta
Pohja
- 125 g voita
- 2 dl sokeria
- 2 tl vaniljasokeria
- 2 kananmunaa
- 3½ dl vehnäjauhoja
- ½ dl kaakaojauhetta
- 2 tl leivinjauhetta
- 1½ dl maustamatonta jogurttia
- 100 g pakastevadelmia
Kuorrute
- 150 g voita
- 4 dl tomusokeria
- 1 tl vanilja-aromia
- 2 rkl maitoa
- 2 rkl kaakaojauhetta
Koristeet
- keksimurskaa
- koristerakeita
- syötäviä koristekuvioita
Valmistusohje
Pohja:
Kuumenna uuni 175 °C:seen. Aseta paperiset muffinssivuoat muffinssipellille.
Vaahdota huoneenlämpöinen voi ja sokerit ja vaaleaksi vaahdoksi. Lisää munat yksi kerrallaan huolellisesti vatkaten.
Sekoita kaakao ja leivinjauhe vehnäjauhoihin ja kääntele taikinaan.
Makeaa-leivontablogin Liisa Westerbergin vadelma-suklaakuppikakut voi koristella monella eri tavalla. Tällä kertaa ne saivat Huomenta Suomessa halloween-teemaiset koristeet.
Lisää jogurtti ja sekoita tasaiseksi.
Kääntele joukkoon rouhitut pakastevadelmat.
Jaa taikina vuokiin ja paista noin 20 minuuttia tai kunnes pohjaan painettuun puutikkuun ei tartu enää taikinaa.
Kuorrute:
Vatkaa huoneenlämpöinen voi kuohkeaksi vaahdoksi.
Siivilöi joukkoon tomusokeri ja jatka vatkaamista vielä muutama minuutti.
Lisää kaakaojauhe.
Ohenna kuorrutetta maidolla, jotta saat hyvin pursotettavan vaahdon.
Annostele kuorrute kuppikakkujen päälle valmiiksi tai siirrä se pursotinpusseihin odottamaan juhlavieraita.
Koristelu:
Varaa pöytään runsaasti erilaisia koristeita ja päästä pikkuleipurit hommiin.