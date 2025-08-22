Lifestyle
Liisan suklaamuffinit

superhelppo-liisa
Testaa Liisan luotto-ohje suklaamuffineihin.Liisa Westerberg
Julkaistu 33 minuuttia sitten

MTV LIFESTYLE

"Nämä suklaamuffinit ovat luottoleivonnaiseni ja näitä on ollut ihana leipoa yhdessä lasten kanssa, kun he olivat pieniä. Nykyisin näiden leipominen sujuu heiltä toki itsekseenkin", kertoo Makeaa-leivontablogin Liisa Westerberg. "Mehevä muffini on parhaimmillaan, kun se on saanut vetäytyä yön yli jääkaapissa, mutta maistuu se uunituoreenakin aivan mahtavalta. Muffinit käyvät kaupaksi ilman kuorrutetta, mutta entistä juhlavampia niistä saa, kun ne dipataan sulaan suklaaseen."

  • Kokonaisvalmistusaika: 50 min
  • Aktiivinen aika: 20 min
  • Annosmäärä: 10 annosta

Pohja

  • 4 dl vehnäjauhoja
  • 2 dl sokeria
  • 1 dl kaakaojauhetta
  • 1 tl soodaa
  • 1 tl vanilja-aromia / 2 tl vaniljasokeria
  • 1 kananmuna
  • 2 dl maustamatonta jogurttia
  • 1 dl maitoa
  • 1 dl rypsiöljyä
  • 150 g suklaahippuja / rouhittua suklaata

Kuorrute

  • 250 g valkosuklaata
  • 1 tl rypsiöljyä
  • 50 g tummaa suklaata

Valmistusohje

Pohja:

  1. Kuumenna uuni 200 °C:seen. Vuoraa muffinipelti paperisilla muffinivuoilla tai käytä erittäin vahvoja vuokia.

  2. Yhdistä kuivat aineet keskenään kulhossa. Sekoita toisessa kulhossa nesteet. 

  3. Yhdistä seokset ja sekoita käännellen tasaiseksi taikinaksi, älä sekoita liikaa ettei taikinaan muodostu sitkoa.

  4. Kääntele viimeisenä joukkoon suklaahiput.

  5. Jaa taikina vuokiin ja paista noin 20 minuuttia. Anna jäähtyä.

Kuorrute:

  1. Sulata valkosuklaa yhdessä öljyn kanssa.
  2. Kasta muffinien huiput sulatettuun suklaaseen.
  3. Valuta päälle sulatettua tummaa suklaata raidoiksi. Anna kuorrutteen jähmettyä kylmässä ennen tarjoilua.

Vinkki! Muffinit maistuvat aivan loistavalta myös ilman kuorrutetta. Eli jos haluat päästä vieläkin helpommalla, jätä kuorrute pois.

