Liisan suklaamuffinit

Pohja:
Kuumenna uuni 200 °C:seen. Vuoraa muffinipelti paperisilla muffinivuoilla tai käytä erittäin vahvoja vuokia.
Yhdistä kuivat aineet keskenään kulhossa. Sekoita toisessa kulhossa nesteet.
Yhdistä seokset ja sekoita käännellen tasaiseksi taikinaksi, älä sekoita liikaa ettei taikinaan muodostu sitkoa.
Kääntele viimeisenä joukkoon suklaahiput.
Jaa taikina vuokiin ja paista noin 20 minuuttia. Anna jäähtyä.
Kuorrute:
- Sulata valkosuklaa yhdessä öljyn kanssa.
- Kasta muffinien huiput sulatettuun suklaaseen.
- Valuta päälle sulatettua tummaa suklaata raidoiksi. Anna kuorrutteen jähmettyä kylmässä ennen tarjoilua.
Vinkki! Muffinit maistuvat aivan loistavalta myös ilman kuorrutetta. Eli jos haluat päästä vieläkin helpommalla, jätä kuorrute pois.