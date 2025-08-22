Liisan suklaamuffinit

"Nämä suklaamuffinit ovat luottoleivonnaiseni ja näitä on ollut ihana leipoa yhdessä lasten kanssa, kun he olivat pieniä. Nykyisin näiden leipominen sujuu heiltä toki itsekseenkin", kertoo Makeaa-leivontablogin Liisa Westerberg. "Mehevä muffini on parhaimmillaan, kun se on saanut vetäytyä yön yli jääkaapissa, mutta maistuu se uunituoreenakin aivan mahtavalta. Muffinit käyvät kaupaksi ilman kuorrutetta, mutta entistä juhlavampia niistä saa, kun ne dipataan sulaan suklaaseen."