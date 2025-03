Koko Suomi leipoo: Norppa aurinkoisilla aalloilla, Lauran resepti

NOKKOSLEIPÄTAIKINA: Lämmitä piimä kädenlämpöiseksi ja liuota siihen hiiva. Lisää joukkoon kananmuna ja suola. Vatkaa joukkoon ensin hiivaleipäjauhot.

Lisää sitten vehnäjauhoja muutamassa erässä ja vaivaa taikinaa huolellisesti, kunnes se alkaa irrota kulhosta. Kaikkea jauhoa ei ole pakko lisätä, jos taikina vaikuttaa hyvältä jo vähemmällä. Vaivaa lopuksi joukkoon vielä pehmeä voi ja nokkossilppu. Anna taikinan nousta liinalla peitettynä vedottomassa paikassa 15–30 min.

VILLIYRITTIPESTO: Huuhtele villiyrtit huolellisesti. Purista sitruunasta mehua n.3 rkl. Yhdistä kaikki ainekset ja aja soseeksi/tahnaksi blenderissä, monitoimikoneen leikkuuterällä tai sauvasekoittimella. Jos pesto jää liian paksuksi, lisää tilkka vettä, sitruunamehua tai öljyä.

LEIVÄN VALMISTUS: Ota taikinasta n. 1,5 dl kokoinen nokare erilleen. Kaada loppu taikina jauhotetulle tilavalle pöydälle tai leivinlaudalle. Kauli taikina noin.40x60cm kokoisen suorakulmion muotoon. Levitä pestoa koko taikinan pintaan. Rullaa taikina pitkältä sivulta alkaen rullaksi. Tässä vaiheessa kannattaa taikinapötkö nostaa ainakin osin jo leivinpaperille, sillä se on hankalaa, sitten kun leipä on jo kokonaan muotoiltu. Leikkaa terävällä veitsellä rulla pituussuunnassa keskeltä halki. Jätä toisesta päädystä kuitenkin pari senttiä leikkaamatta. Käännä taikinapuolikkaat niin, että leikattu pinta on ylöspäin ja lähde kiertämään pötköjä suljetusta päästä alkaen vuorotellen toisensa yli, jolloin muodostuu kaunis punoskuvio. Muotoile leipä vielä kranssin muotoon ja kohota sitten liinan alla 30 min.

Jaa erikseen otettu taikina kolmeen osaan. Sekoita ensimmäiseen osaan ¼ tl kurkumaa, jotta se värjääntyy keltaiseksi. Muotoile keltaisesta taikinasta aurinko, eli pyöreä lätty. Painele muutama (4-5kpl) mustikka rikki ja sekoita ne toiseen taikinanosaan, jotta se värjäytyy sinertäväksi. Jos mustikka vetistää taikinaa liikaa, lisää hiukan jauhoa. Sinisestä taikinasta tehdään aaltoja, eli pyöritä siitä pari ohutta suikeroa, jotka asetellaan leivälle myöhemmin aaltoilevaan muotoon. Viimeinen taikinakolmannes jätetään värjäämättä ja siitä muotoillaan norppa, jolle painetaan silmiksi mustapippurit.

Koristeiden ei tarvitse juurikaan ehtiä kohota ja ne laitetaan leivälle paistumaan vasta paiston loppuvaiheessa. Erottele kananmunasta valkuainen laakealle lautaselle, käytetään sitä liimana koristeiden kiinnityksessä. Kuumenna uuni 200 asteeseen. Paista leipää uunin alaosassa n.30 min, kunnes on saanut kivasti väriä. Ota sitten leipä osittain ulos uunista ja aseta taikinakoristeet leivälle nopeasti. Kasta koristeiden alapintaa valkuaisessa ennen leivälle asettamista, niin pysyvät paremmin. Auringon voit laittaa peittämään kranssin saumakohtaa ja aallot vastakkaiselle sivulle. Norppa asetetaan aalloille. Peitä leipä kevyesti foliolla tai leivinpaperilla, ettei koristeet ota liikaa väriä ja paista leipää sitten vielä 5 minuuttia. Voit koristella leipää vielä tarjolle laittaessa villiyrteillä tai basilikalla.

KEVÄTSIPULIVOI: Sulata voi kattilassa. Silppua sipulit varsineen ja lisää voisulaan. Kuullota kunnes sipulit pehmenevät. Lisää vesi ja kiehauta. Voit lisätä sekaan hieman aiemmin tekemääsi pestoa, jos sitä jäi yli. Tarjoa sipulivoikastiketta pienestä kiposta, josta sitä voi joko lusikoida leivän päälle tai leipää voi dipata kastikkeeseen.