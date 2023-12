Koko Suomi leipoo: Minttujäätelöleivokset, Paulan resepti

MINTTUJUUSTOKAKKU: Laita liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. Vaahdota kerma. Lisää tuorejuusto. Perkaa mintusta lehdet erilleen. Mikäli yrtti on todella vahvaa, voi puolikas ruukkukin riittää. Jos yrtti on miedompaa, saa sen käyttää lähes kokonaan. Laita mintunlehdet ja kondensoitu maito blenderiin. Säästä muutama lehti koristelua varten. Hienonna seos tasaiseksi. Sulata valkosuklaa mikrossa (400W) 30 sekunnin pätkissä välillä sekoittaen, kunnes suklaa on täysin sulanut. Anna jäähtyä pari minuuttia. Lisää minttuseos ja jäähtynyt valkosuklaa kermaseoksen joukkoon. Kuumenna ¾ dl vettä mikrossa 30-60 sek ajan. Lisää joukkoon pehmenneet liivatelehdet. Anna jäähtyä hetki ja lisää liivate seokseen. Vuoraa noin 20x25cm vuoka kelmulla. Kaada juustokakkumassa vuokaan. Täyte saisi olla noin 1,5 cm korkea. Nosta vuoka pakkaseen vähintään tunniksi jähmettymään.