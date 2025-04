Koko Suomi leipoo: Kakkutrikki, Sarahin resepti

PORKKANAKAKKU: Mittaa kulhoon kananmunat, sokerit ja öljy. Vatkaa niin kauan, että ruokokidesokerin kiteet hieman rikkoutuvat. Sekoita joukkoon porkkaraaste sekä pähkinämuru. Sekoita kuivat aineet toisessa kulhossa ja kaada ne hiljalleen taikinan joukkoon. Lisää myös appelsiininkuori, sekä mehu ja kukkaisvesi. Jätä sivuun siivu appelsiininkuorta. Paista kakku uunipellillä 175 asteisessa uunissa 15 – 30 minuuttia



TUOREJUUSTOKREEMI: Vatkaa voi valkoiseksi, lisää joukkoon tomusokeri. Vatkaa seos tasaiseksi ja lisää lopuksi kerma, tuorejuusto ja vaniljajauhe. Mausta appelsiinilla.

PULLOKAKKU: Temperoi valkosuklaa: lämmitä suklaa 40 asteeseen, jäähdytä vesihauteessa 26 asteeseen, lämmitä 25-29asteeseen. Värjää temperoitu suklaa (jätä n.2 dl valkoista suklaata) Kaada värjättyä suklaata pullon puolikkaaseen pulloa käännellen, vie kylmään. Pullon kaulaosaan kaada valkoista suklaata ja anna jähmettyä, sitten kaada värjättyä suklaata

pulloa käännellen. Vie kylmään ja anna jähmettyä. Kun eka kerros on jähmettynyt toista vielä yhden kerran ja anna jäähtyä. Kun suklaa on jähmettynyt kasaa kakku pullon sisälle: leikkaa kakkupelliltä pyöreitä kakkupohjia keksimuotilla, laita kerrosten väliin kreemiä. Täytä koko pullo samalla tavalla. Anna jähmettyä kylmässä. Kun kakku on jämäkkä, avaa muovipullo terävällä veitsellä varovasti. Yhdistä pullon kaulaosa alaosaan ja lisää etiketti peittämään liitoskohta.

KAKKUSITRUUNAT: Ylijäämästä kakkupohjasta valmistetaan sitruunat. Sekoita kakkupohja kulhossa tuorejuustokreemin kanssa tasaiseksi. Pyörittele massasta soikion mallisia sitruunoita ja anna jäähtyä. Kun massa on jäähtynyt kuorruta se sokerimassalla. Muotoile massa sitruunan näköiseksi, tee pinnasta elävän näköinen painelemalla siihen muhkuroita, sekä appelsiininkuorella tekstuuria.

KAKUN KORISTELU JA KOKOAMINEN: Kun kakku on jähmettynyt leikkaa muovipullon reunat auki ja varovasti kääri muovi pois kakun ympäriltä. Yhdistä pullon ala- ja yläosa suklaasulalla. Kiinnitä sima etiketti kakun keskikohtaan sulalla suklaalla.

ESILLEPANO: Nosta pullo pystyyn tarjottimelle, asettele sitruunat pullon viereen.