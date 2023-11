Koko Suomi leipoo: Hilpeähköt appelsiini-suklaakuppikakut, Eveliina

KOKOAMINEN: Irrota kuppikakut uunin jälkeen vuoasta ja jäähdytä. Tee pienellä veitsellä ym. jäähtyneen kuppikakkujen päälle kolo appelsiinicurdia varten. Laita curd pursotinpussiin, jossa on pyöreäpäinen 1A tylla ja pursota curd kuppikakkujen sisälle.

KORISTELU: Laita suklaakreemi pursotinpussiin, jossa on pyöreäpäinen 1A tylla. Pursota kakkaemojin näköisiä läjiä kuppikakkujen päälle. Ota keltaiseksi värjätystä tuorejuustokreemistä n. kahden kuppikakun pursotuksien verran sivuun ja värjää se punaisella pastavärillä. Laita keltainen tuorejuustokreemi pursotinpussiin, jossa on myös 1A tylla ja pursota viiden kuppikakun päälle kerros, joka peittää muffinssin pinnan. Silota pienellä palettiveitsellä pinta tasaiseksi Tee samat vaiheet myös punaiselle tuorejuustokreemille. Siirrä mustaksi ja valkoiseksi jätetty pikeeri kahteen erilliseen pursotinpussiin, jossa on

molemmissa pyöreä 5 tylla. Pursota mustalla pikeerillä emojeille kasvot. Pursota valkoisella pikeerillä emojeihin yksityiskohtia, kuten hampaat ym. Pursota kahteen punaiseksi jätettyyn kuppikakkuun kiroileva/vihainen emoji. Värjää valkoinen sokerimassa punaisella pastavärillä ja leikkaa sokerimassasta kaksi pientä sydäntä. Aseta sydämet yhden kuppikakun silmiksi.