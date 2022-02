Koko Suomi leipoo: Emman Tulisieluinen mäenlaskija

BRIOSSI: Lämmitä uuni 40 asteeseen. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi. Sekoita maidon joukkoon hiiva, sokeri, suola, chilihiutaleet ja munat. Sekoita hyvin. Kaada seos monitoimikoneeseen, johon on kytketty silikonipäällysteinen vatkainosa ts. flexi-vatkain, joka on esim. Kenwoodin yleiskoneessa. Voit käyttää myös lapavatkainta. Ala lisätä jauhoja hiljalleen taikinaan ja vaivaa jauhot aina hyvin taikinan joukkoon. Kun noin puolet jauhoista on lisätty, lisää seokseen silputut viikunapalat. Sekoita loput jauhot taikinan joukkoon. Vaivaa hyvin noin 10 minuuttia.