Koko Suomi leipoo: Annen Churromisu

Laita öljy lämpenemään paksupohjaiseen teräskattilaan. Tee churrotaikina. Sekoita kattilassa sokeri, voi, vesi ja suola. Anna kiehahtaa niin, että voi sulaa. Laske lämpöä ja lisää jauhot. Pyörittele taikinaa kattilassa, kunnes se hieman ”kuivahtaa” ja taikinasta muodostuu pallo. Jäähdytä hiukan. Lisää kananmunat yksitellen sähkövatkaimelle vatkaten. Vatkaa jokaisen kananmuna lisäämisen jälkeen taikinaa muutama minuutti. Lisää viimeisen munan kanssa vaniljasokeri ja kardemumma. Nostele taikina pursotinpussiin, jossa on iso tähtitylla. Pursota taikinasta pötköjä kuumaan (180 astetta) öljyyn. Taikina on paksua, katkaise pursotus saksilla tai veitsellä tai vaihtoehtoisesti voit pursottaa pötkylät reikäkauhan päälle ja nostaa ne sillä öljyyn. Paista 2-4 minuuttia per puoli, kunnes pinta on kauniin ruskea. Nostele leivinpaperin päälle valumaan.