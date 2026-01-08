Raejuusto on proteiinipitoinen lisuke, jota voi hyödyntää monipuolisesti myös ruoanlaitossa ja leivonnassa.
Raejuusto on suomalaisille tuttu raaka-aine niin lounasravintoloiden buffetpöydistä kuin kotikeittiöistäkin.
Monet popsivat raejuuston sellaisenaan tai esimerkiksi salaatin joukossa. Raejuustoa voi kuitenkin hyödyntää kätevästi myös ruoanlaitossa tai leivonnassa. Se sopii yllättäviinkin ruokiin!
Raejuustoa lettuihin tai pannukakkuihin
Letuista tai pannukakuista saa helposti proteiinipitoisempia raejuustolla.
Voit tehdä makeita versioita ja tarjoilla lisukkeena esimerkiksi marjoja. Suolaiset raejuustoletut ovat kuin leipiä, joten voit syödä ne vaikka kinkun ja juuston kera.
Tässä ohje suolaisiin raejuustolettuihin:
4 munaa
250 g raejuustoa
Ripaus suolaa ja mustapippuria
5 rkl vehnäjauhoja
0,5 tl leivinjauhetta
2 rkl voita, sulatettuna
- Vatkaa munat kevyesti. Sekoita joukkoon raejuusto, suola ja mustapippuri.
- Lisää sitten vehnäjauhot ja leivinjauhe vähitellen, ja sekoita tasaiseksi taikinaksi.
- Sulata voi paistinpannulla. Sekoita puolet sulatetusta voista taikinan joukkoon ja sekoita nopesti.
- Laske lämpö keskilämmölle ja ota kauhallinen taikinaa pannulle (n. 0,5 dl). Paista letut melko paksuina. Paista, kunnes letut saavat kauniin kullanruskean värin.
- Tarjoa haluamiesi lisukkeiden kanssa.
Makean version saat jättämällä mustapippurin pois ja lisäämällä joukkoon halutessasi myös hieman sokeria.
Kasvispihveihin, sämpylöihin, levitteeksi, lasagnen joukkoon...
Raejuustolla voi rikastuttaa tuttuja arkiruokia. Testaa esimerkiksi raejuusto-kasvispihvejä, jotka paistetaan pannulla lettujen lailla.
Lasagnessa puolestaan osan bechamel-kastikkeesta tai ricottajuustosta voi kätevästi korvata raejuustolla. Voit tehdä myös täysin gluteenittoman kesäkurpitsalasagnen raejuustoisella juustokastikkeella.
Raejuusto sopii mainiosti myös suolaisten piirakoiden täytteisiin tai vaikka sämpylätaikinaan.
Testaa myös personal trainen Jari Sorsan helppo ohje raejuustolevitteeseen.