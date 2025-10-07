Tämä kermainen lohipasta hurmaa niin arjen kuin viikonlopunkin ruokalistalla.

Erilaiset helpot arkiruoat ovat suomalaisten suosiossa. Jos ruoan pääraaka-aineena sattuu sitten vielä olemaan lohi tai kirjolohi, menestys on usein taattu.

The Kitchn -ruokasivustolla esitellään nyt helpon lohipastan ohje. Se on ruokatoimittaja Christine Gallaryn koko perheen suosikki.

– Kastike valmistuu muutamassa minuutissa, ja kun sekoitat sen pastan, sitruunankuoren ja sitruunanmehun kanssa, saat herkullisen kermaisen pastan, joka ei ole liian raskas.

Lopuksi joukkoon lisätään vielä pieni pussillinen babypinaattia, jolloin pastasta tulee vielä astetta ravitsevampi.

– Mehukas lohi, kermainen pasta ja sekaan pyöräytetty pinaatti tekevät tästä onnistuneen illallisen, joka on myös tarpeeksi hieno tarjoiltavaksi mahdollisille illallisvieraille.

Alkuperäisessä ohjeessa lohi valmistetaan uunissa grillivastuksen alla, mutta voit paistaa lohen myös normaaliin tapaan uunissa tai airfryerissa.

Kermainen lohipasta

Pastaan ja kastikkeeseen:

450 g fettuccine- tai linguine-pastaa

2 rkl voita

1 keskikokoinen salottisipuli, ohueksi viipaloituna

4 valkosipulinkynttä, hienonnettuna

1 ½ tl suolaa (ja tarvittaessa lisää maun mukaan)

3 ½ dl ruoka- tai kuohukermaa

2 tl Dijon-sinappia

n. 150 g babypinaattia

1 sitruunan raastettu kuori

2 rkl tuoretta sitruunamehua (1 sitruunasta)

Mustapippuria myllystä maun mukaan

Lohi:

600–700 g lohifileetä

1 tl oliiviöljyä

¾ tl suolaa

¼ tl mustapippuria

Aseta lohi uunivuokaan, mausta suolalla ja pippurilla, ja valuta päälle hieman oliiviöljyä. Kypsennä 200-asteisessa uunissa 12–15 minuuttia, kunnes kala on kypsää mutta mehevää. Keitä pasta runsaassa suolatussa vedessä pakkauksen ohjeen mukaan. Ota talteen noin 2 dl keitinvettä, valuta loput pois. Tee kastike: Sulata voi kattilassa ja lisää hienonnettu sipuli ja valkosipuli. Kuullota 2–3 minuuttia. Sekoita joukkoon kerma ja Dijon-sinappi ja mausta suolalla. Anna kastikkeen kiehahtaa ja poreilla hiljalleen, kunnes se alkaa hieman paksuuntua (2–3 minuuttia). Lisää pinaatti ja keitä vielä hetki. Lisää pasta ja noin 1 dl keitinvettä (tai maun mukaan) kastikkeen joukkoon. Sekoita hyvin, jotta kastike tarttuu pastaan. Lopuksi lisää sitruunankuori ja -mehu. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria. Murustele kypsä lohi suuriksi paloiksi ja sekoita varovasti pastan joukkoon tai asettele pinnalle. Koristele halutessasi tuoreella mustapippurilla ja sitruunaviipaleilla.

Lähde: The Kitchn

