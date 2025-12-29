Nachopelti on täydellisen helppo ruoka, joka sopii niin arkeen kuin juhlaankin – ja maistuu koko perheelle!
Nachopelti, nachovuoka, mättöpelti tai nachos supreme – tutulla herkkuruoalla on monta hyvää nimeä.
Kyseessä on niin arkeen kuin juhlaankin sopiva helppo ruoka, jossa yhdistyvät nerokkaalla tavalla pääruoka sekä suolaiset naposteltavat.
Tarvitset vain pussillisen maissilastuja ja haluamasi höysteet.
Oikaise valmiskastikkeilla
Uunipellille kasattava nachoherkku on superhelppo valmistaa: tämä on ruokalaji, johon voit upottaa hyvällä omalla tunnolla myös valmiskastikkeita.
Klassinen nachopelti syntyy esimerkiksi nachoista, maustetusta jauhelihasta, tacokastikkeesta, kasviksista ja juustokastikkeesta tai juustoraasteesta.
Nachopellin sisältöä voi tuunata kaikella, mitä jääkaapista löytyy – vain omat herkku-unelmat ovat rajana!
Helppo nachopelti jauhelihasta
400 g jauhelihaa
1 dl vettä
1 pussi tacomausteseosta
1 pussi nachoja
Kasviksia, kuten paprikaa, jalapenoja, sipulia ja maissia
1 purkki tacokastiketta/salsakastiketta
1 purkki juustokastiketta ja/tai juustoa raastettuna
Lisäksi:
Esim. guacamolea tai avokadoa, creme fraichea, salaattia, korianteria...
- Paista jauheliha pannulla. Lisää 1 dl vettä ja tacomausteseos. Sekoita ja anna hetken muhia.
- Levitä leivinpaperilla vuoratun, reunallisen uunipellin päälle nachot. Voit myös käyttää uunivuokaa.
- Kaada päälle maustettu jauheliha ja ripottele päälle haluamiasi kasviksia. Viimeistele nachovuoka tacokastikkeella, juustokaastikkeella ja/tai juustoraasteella.
- Kypsennä nachopeltiä 225-asteisessa uunissa 10215 minuuttia. Syö sellaisenaan tai tarjoile lisäksi esimerkiksi salaattia, creme fraichea ja guacamolea.