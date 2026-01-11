Oletko jo testannut suuren suosion saavuttanutta cowboy-keittoa?
Erilaiset jauheliharuoat ovat suomalaisten suosiossa vuodesta toiseen. Vinkkasimme aiemmin elämäntapamuutoksen tehneen kokki Akseli Herlevin ohjeen helppoon jauheliharuokaan, joka sopii myös keventäjille.
Oletko sen sijaan jo kuullut cowboy-keitosta?
Cowboy-keitto on herkullinen ja täyttävä jauhelihakeitto perunoilla ja paprikoilla. Soppa tunnetaan Ruotsissa maittavana kouluruokana, minkä vuoksi se on suosittua erityisesti lasten keskuudessa.
Suomessa cowboy-keiton ohje on levinnyt tasaisin väliajoin sosiaalisessa mediassa.
Cowboy-keiton ohje
Tästä cowboy-keiton ohjeesta riittää neljälle syöjälle. Alkuperäisessä reseptissä käytetään vispikermaa, mutta voit myös käyttää kuohukermaa tai ruokakermaa, jos haluat keitosta hieman kevyempää.
500 g kiinteitä perunoita
2 pientä punaista paprikaa
1 keltasipuli
2 valkosipulinkynttä
4 rkl tomaattipyreetä
400 g jauhelihaa (nauta tai nauta-sika)
2 tl paprikajauhetta
2 tl kuivattua oreganoa
8 dl vettä
2 lihaliemikuutiota
2 dl kermaa
300 g maissinjyyviä
suolaa ja pippuria
Tuoretta oreganoa tai persiljaa koristeluun
- Kuori ja kuutioi perunat. Poista paprikasta siemenet ja leikkaa paloiksi. Kuori ja hienonna sipuli. Kuori ja silppua valkosipuli hienoksi.
- Kuumenna kattila ja lisää voi. Kuullota sipulia ja valkosipulia, kunnes ne pehmenevät. Lisää tomaattipyree ja paista vielä minuutin ajan. Lisää jauheliha ja ruskista. Sekoita joukkoon mausteet ja paista vielä hetki.
- Lisää perunat, kaada joukkoon vesi ja murenna mukaan liemikuutiot. Anna kiehua hiljalleen noin 15 minuuttia, kunnes perunat ovat kypsiä.
- Lisää kerma, paprika ja valutettu maissi. Mausta suolalla, pippurilla ja halutessasi muilla mausteilla.
- Viimeistele tuoreilla yrteillä ja tarjoa leivän kanssa.
Resepti: Recept.se
