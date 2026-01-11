Oletko jo testannut suuren suosion saavuttanutta cowboy-keittoa?

Erilaiset jauheliharuoat ovat suomalaisten suosiossa vuodesta toiseen. Vinkkasimme aiemmin elämäntapamuutoksen tehneen kokki Akseli Herlevin ohjeen helppoon jauheliharuokaan, joka sopii myös keventäjille.

Oletko sen sijaan jo kuullut cowboy-keitosta?

Cowboy-keitto on herkullinen ja täyttävä jauhelihakeitto perunoilla ja paprikoilla. Soppa tunnetaan Ruotsissa maittavana kouluruokana, minkä vuoksi se on suosittua erityisesti lasten keskuudessa.

Suomessa cowboy-keiton ohje on levinnyt tasaisin väliajoin sosiaalisessa mediassa.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Cowboy-keiton ohje

Tästä cowboy-keiton ohjeesta riittää neljälle syöjälle. Alkuperäisessä reseptissä käytetään vispikermaa, mutta voit myös käyttää kuohukermaa tai ruokakermaa, jos haluat keitosta hieman kevyempää.

500 g kiinteitä perunoita

2 pientä punaista paprikaa

1 keltasipuli

2 valkosipulinkynttä

4 rkl tomaattipyreetä

400 g jauhelihaa (nauta tai nauta-sika)

2 tl paprikajauhetta

2 tl kuivattua oreganoa

8 dl vettä

2 lihaliemikuutiota

2 dl kermaa

300 g maissinjyyviä

suolaa ja pippuria

Tuoretta oreganoa tai persiljaa koristeluun

Kuori ja kuutioi perunat. Poista paprikasta siemenet ja leikkaa paloiksi. Kuori ja hienonna sipuli. Kuori ja silppua valkosipuli hienoksi. Kuumenna kattila ja lisää voi. Kuullota sipulia ja valkosipulia, kunnes ne pehmenevät. Lisää tomaattipyree ja paista vielä minuutin ajan. Lisää jauheliha ja ruskista. Sekoita joukkoon mausteet ja paista vielä hetki. Lisää perunat, kaada joukkoon vesi ja murenna mukaan liemikuutiot. Anna kiehua hiljalleen noin 15 minuuttia, kunnes perunat ovat kypsiä. Lisää kerma, paprika ja valutettu maissi. Mausta suolalla, pippurilla ja halutessasi muilla mausteilla. Viimeistele tuoreilla yrteillä ja tarjoa leivän kanssa.

Resepti: Recept.se

