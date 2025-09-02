Kotitaloustuntien klassikko! Teeleivistä entistäkin parempia simppelillä kikalla

Muistatko vielä iki-ihanat kotitaloustuntien teeleivät? Näin teet niistä entistäkin parempia.

Kun mainitsee sanan teeleipä, monen suomalaisen mieli palaa ajassa taaksepäin koulun kotitaloustunnille. Teeleivät ovat olleet monelle yksi ensimmäisistä suolaisista leivonnaisista, jota on opeteltu tekemään.

Leivän nimen alkuperä lienee Englanti, jossa iltapäiväteen kanssa on perinteisesti nautiskeltu skonsseja eli englantilaisia teeleipiä.

Ruotsalainen kikka teeleipiin

Suomessa ja Ruotsissa teeleivissä käytetään usein vehnäjauhojen lisäksi myös kaurahiutaleita. Joukkoon voi lisätä myös esimerkiksi juustoraastetta.

Salaisuus ekstrakuohkeisiin teeleipiin on monissa ruotsalaisohjeissa se, että maito ja kaurahiutaleet sekoitetaan keskenään jo edellisenä iltana.

Sitten maito-kaurahiutaleseoksen annetaan tekeytyä jääkaapissa, ja seuraavana aamuna joukkoon lisätään lämpimään veteen sekoitettu hiiva sekä muut ainesosat. Leivät leivotaan pellille, jonka jälkeen niiden annetaan vielä rauhassa kohota ennen paistoa.

Näin teet kotitaloustunnin teeleivät

Teeleivistä tulee kuitenkin erittäin herkullisia myös nopeammalla, kotitaloustunneilta tutulla valmistustavalla.

Teeleivät

Teeleivät valmistuvat uunissa vartissa.

4 dl vehnä- tai hiivaleipäjauhoja

2 tl leivinjauhetta

1 tl sokeria

½ tl suolaa

50 g margariinia

1 ½ dl kylmää maitoa

Tee näin:

1. Pane uuni kuumenemaan 225 asteeseen.

2. Sekoita kuivat aineet kulhossa ja nypi margariini joukkoon.

VINKKI: Taikinaan voi lisätä raastettua porkkanaa tai juustoa. Osan jauhoista voi korvata kaurasuurimoilla tai grahamjauhoilla.

3. Lisää maito. Sekoita puukauhalla taikinaa mahdollisimman varovasti, ettei se sitkisty.

4. Taputtele taikina pellille leivinpaperin päälle jauhotetuin käsin kahdeksi senttimetrin paksuiseksi pyöreäksi leiväksi.

5. Jaa leivät taikinapyörällä tai veitsellä neljään osaan ristikkäin. Pistele leivät haarukalla.

6. Paista teeleipiä uunin keskiosassa 15 minuuttia. Taita leivät ja revi ne haarukalla kahtia.

Teeleivät maistuvat lämpiminä voin kera.

Resepti: Aura Liimatainen & Tuula Teerikangas: Leivomme 1 (WSOY)

Katso myös: Videolla ohje klassikkokastikkeeseen

0:51 Näin teet maukkaan kananmunakastikkeen.