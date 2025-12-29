Perunoista saa tehtyä helposti piirakkapohjan ilman jauhoja!

Oletko jo kuullut lyttyperunapiirakasta? Kalayhdistys Pro Kala ry suositteli vuonna 2024 tätä somessa villinnyttä piirakkaa uudenvuoden juhlapöytään.

Jauhoton pohja

Lyttyperunapiirakan pohjaan ei tule lainkaan jauhoja, vaan se tehdään lytistetyistä kypsistä perunoista.

– Piiraan täytteeseen tulee maukasta juustoa, ja sen päälle laitetaan reilusti kylmäsavustettua kirjolohta, kapriksia ja tilliä. Uudenvuoden kunniaksi piiras aateloida mädillä, jolloin se on todella juhlavaa tarjottavaa, kalayhdistyksestä vinkataan.

Piiraan voi halutessaan myös leikata valmiiksi annospaloiksi ja tarjoilla alkuruokana.

Lyttyperunapiirakka

Pohja:

1 kg hyvin pestyjä, pienehköjä perunoita

voita

suolaa ja pippuria



Täyte:

400 g craime fraichea

2 munaa

sitruunan kuori

2 rkl sitruunamehua

suolaa ja pippuria

150 g maukasta juustoa raastettuna (esim. Västerbotten)



Päälle:

150 g kylmäsavukirjolohta

pieniä kapriksia

tilliä

(mätiä)

Pese perunat huolellisesti, poista tarvittaessa tummat kohdat. Keitä reilusti suolatussa vedessä kypsiksi. Voitele piirakkavuoka (halkaisija 26 senttiä) ja nostele kypsät perunat vuuan päälle. Laita leivinpaperi perunoiden päälle ja paina kattilan pohjalla perunat lyttyyn niin, että ne täyttävät koko pohjan ja reunat. Tarvittaessa auta esim lusikalla. Sekoita kulhossa täytettä varten craime fraiche, munat, sitruunan kuori ja sitruunamehu, mausta suolalla ja pippurilla, lisää joukkoon juustoraaste, kääntele tasaiseksi. Levitä täyte perunapohjan päälle ja paista piirasta 200-asteisessa uunissa noin puoli tuntia. Täytteen kuuluu saada kaunis väri pintaansa. Anna piirakan jäähtyä haaleaksi. Leikkaa kylmäsavulohta tarvittaessa pienemmiksi paloiksi ja asettele palat piiraan päälle, lisää pikkukapriksia, tillisilppua ja halutessasi mätiä.

