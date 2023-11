Milloin makaronitilanne normalisoituu kaupoissa?

Makaronipula on puhuttanut suomalaisten keskuudessa koko kesän ja syksyn. MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin aiemmin syyt ilmiön taustalla . Sen lisäksi, että makaronilinjasto meni kesällä rikki Myllyn Parhaan tehtaalla ja aiheutti jättimäisen takaisinvedon, myös Raisiossa painiskeltiin eräänlaisten makaroniongelmien kanssa. Torino-makaronilinjaston uudistus sattui osumaan samaan ajankohtaan kilpailijan koneen hajoamisen kanssa.

– Pastaa oli valmistettu varastoon määrä, jonka arvioitiin riittävän linjaston uusimisen ajan, mutta äkillisesti kasvanutta kysyntää ei voinut kukaan ennakoida. Kauppojen pastahyllyissä on siksi ollut puutteita myös Raision tuotteiden osalta, kertoi tuoteryhmäpäällikkö Pauliina Öhman aiemmin tiedotteessa .

Katoaa kaupoista vauhdikkaasti

– Tiedämme, että kysyntä on erityisen kovaa nyt, koska pulaa tuotteista on ollut pitkään. Hyllyille laitettu pasta napataan nopeasti ja löytää tiensä kuluttajien keittiöihin ja kaappeihin. Kaiken kaikkiaan on vaikea ennustaa, milloin tilanne kaupoissa palautuu normaaliksi, mutta todennäköisesti siihen menee vielä jonkin aikaa.