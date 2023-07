Myllyn Paras -tuotteista tuhansia reklamaatioita – kuluttajapalvelu täysin tukossa: "Emme ole koskaan kohdanneet samanlaista tapausta"

Metallipalojen takia markkinoilta vedetyistä Myllyn Paras -tuotteista on tehty niin paljon reklamaatioita, että kuluttajapalvelu on tukossa ja valitusten käsittely pitkittyy. Takaisinvedosta on tullut kyselyjä ja reklamaatioita lyhyessä ajassa tuhansittain, kertoo tuotteiden markkinoija Lantmännen Cerealia tiedotteessaan.