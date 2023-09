Miksi kauppojen hyllyt ovat vieläkin tyhjinä Myllyn Paras -makaronista?

Pastahyllyt yhä tyhjinä – miksi?

– Kesän jälkeisten neljän ensimmäisen tuotantoviikon aikana meillä on ollut joitain häiriöitä, mikä on hyvin normaalia tämäntyyppisen tuotannon ylösajovaiheessa. Tuotannon aloittaminen tyhjästä on monimutkainen toimenpide, ja tavallisesti tarvitaan jonkin aikaa koneen hienosäätöön ja tasaisen laadun varmistamiseksi.