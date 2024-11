Vappu Pimiä ylistää superedullista raaka-ainetta: "Voit laittaa sämpylöihin ja vaikka mihin"

MTV:n ohjelmista tuttu juontaja Vappu Pimiä on myös intohimoinen ruoanlaittaja ja leipoja. Tuoreessa keittokirjassaan Vappu Jouluna (Otava 2024) hän jakaa reseptivinkkejään loppuvuoden juhlakauteen. Kirja oli jo ensimmäisellä viikollaan myyntimenestys ja sitä povataan vuoden myydyimmäksi keittokirjaksi .

Vappu Pimiä: Kurpitsa on "superedullista ja todella monikäyttöistä"

Torstaina järjestetyssä kirjan julkistamistilaisuudessa Vappu kertoi lisää teoksen synnystä. Mukana on perinteisten jouluresepteiden lisäksi myös muun muassa kasa kurpitsaohjeita.

Koska Vappu on itse kasvattanut kurpitsoja, hän on keksinyt satoisalle raaka-aineelle monenlaisia käyttötapoja keittiössään.

– Kurpitsoista tulee oikeasti todella isoja niissä on ihan älyttömästi syötävää. Ne eivät kuitenkaan säily ikuisuuksia, joten kun avaat sen, niin se pitää hyödyntää heti.

Vapun mukaan kurpitsa on loistava raaka-aine täynnä lukuisia hyötyjä.

– Kurpitsassa on mahtavaa se, että se on ravintoarvoiltaan hyvä, se on superedullista ja todella monikäyttöistä.