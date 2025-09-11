Tämä omenapiirakka on kahvipöydän takuuvarma hitti.
Netti on pullollaan erilaisia omenapiirakkaohjeita, mutta aina silloin tällöin tietyt reseptit nousevat yli muiden. Yksi tällaisista ohjeista on Satu Koiviston somenapiirakka.
Kyseessä on ruokakirjoittaja, kokki ja toimittaja Satu Koiviston blogissaan elokuussa 2019 julkaisema omenapiirakkaohje. Somenapiirakka keräsi tuolloin valtavan somesuosion ja sitä ylistettiin "maailman parhaaksi".
Lue myös: Kaurapuuroon kannattaa nyt sujauttaa yksi ainesosa
Suosion salaisuus
Tästä lähtien somenapiirakka on noussut joka syksy yhdeksi haetuimmista omenapiirakkaohjeista. Esimerkiksi elokuussa 2024 ohje oli niin suosittu, että Sadun blogisivut kaatuivat kävijäruuhkan vuoksi.
– Liian suosittu somenapiirakka, Satu naureskeli Instagram-tilillään.
Somenapiirakan maun ja mehevyyden salaisuus piilee piirakkapohjassa käytettävässä mantelijauhossa.
– Uunista tuli ulos uskomaton herkku. Piirakan pohja oli ennennäkemättömän mehevä, jopa karamellisoitunut, ja se viimeinen murunen, jota kukaan ei ikinä tohdi ottaa, säilyi mehevänä seuraavaan aamuun, Satu kertoi muutama vuosi sitten MTV Uutisille.
Nappaa ohje: Omenapiirakka – Sadun ylistettyä somenapiirakkaa rakastavat kaikki
Lue myös: Anu kertoo, miten tehdään paras omena-kaurapaistos: "Legendaarinen"
Katso myös: Näin teet helposti omenahilloa
0:43Hellapoliisin ohje helppoon omenahilloon.