Hanna Sumarin mahdottoman herkullinen raparperipaistos – nappaa hittiohje!

Hanna Sumari jakoi helpon ja houkuttelevan raparperipaistoksen ohjeen.

MTV:n ruutukasvona ja muun muassa ruokakirjailijana tunnettu Hanna Sumari jakoi kesäkuussa 2024 Instagram-tilillään houkuttelevan raparperiohjeen.

Nappaa ohje: Hanna Sumarin raparperipaistos

Hannan raparperipaistokseen tarvitaan vain muutama raaka-aine.

– Päältä rapeaa marenkia, reunoilta sitkeää, keskeltä kirpeää ja pohjasta makeaa. Rakastat tätä paistosta! Hanna ylisti julkaisussaan.

– Voin sanoa, että on ihan uskomattoman hyvää. Tämä on niin hyvää, että en tiedä olenko koskaan syönyt mitään näin hyvää, mikä on tehty raparperista, Hanna kommentoi videollaan.

Taivaallisen hyvää vähällä vaivalla

Hanna kertoo MTV Uutisille raparperipaistoksen maistuvan suorastaan taivaalliselta.

– Piti pyytää, että siskoni Ritva hakee sen pois, koska olisin syönyt sen kokonaan.

Hanna käytti paistoksessaan tällä kertaa gluteenittomia jauhoja, mutta herkun voi valmistaa myös tavallisista vehnäjauhoista.

Monet kommentoivat Instagramissa kokeilevansa houkuttelevaa raparperiohjetta välittömästi.

– Näyttää niin hyvältä ja on kyllä helppo pyöräyttää. Kokeilen kyllä tätä, eräs kommentoi.

– Koskaan ei voi olla liikaa raparperipiiraan ohjeita. Tämä kyllä näyttää ihan mahdottoman herkulliselta, toinen jatkoi.

Nopeimmat ovat ehtineet jo leipoa paistoksen Hanna ohjeella.

– Nyt on valmista...niin taivaallisen hyvää! Instagramissa ylistettiin.

