K-ryhmä palauttaa myyntiin menneiden vuosien Pirkka-tuotteita.
Pirkka-tuotesarja täyttää tänä vuonna 40 vuotta, ja sen kunniaksi K-ryhmä tuo takaisin myyntiin brändin tuotteita eri vuosikymmeniltä.
Kauppoihin palaa alkuvuodesta viisi valikoimista aikanaan poistunutta tuotetta, joiden joukossa on virvoitusjuomia ja makeisia.
Kauppoihin helmikuussa palautuvat tuotteet:
- Pirkka First Choice cola sokeriton 0,33l, lanseerattu 1996
- Pirkka First Choice citrus sokeriton 0,33l, lanseerattu 1996
- Pirkka makeissekoitus Pirkkari, lanseerattu 2003
- Pirkka mansikkasuklaa-rae, lanseerattu 2009
- Pirkka kirsikkajuoma 1l, lanseerattu 2013.
– Kyseiset tuotteet valikoituivat siten, että olemme saaneet niiden palauttamisesta myyntiin paljon toiveita vuosien varrella, kertoo Keskon omista merkeistä vastaava johtaja Nina Salmi tiedotteessa.
Tuotteita hieman muutettu
Tuotteet eivät kuitenkaan ole täysin ennallaan. K-ryhmän mukaan niihin on tehty "tämän hetken trendien mukaisia pieniä muutoksia". Virvoitusjuomien kohdalla tämä tarkoittaa sokerittomuutta tai sokerin vähentämistä.
Tuotteiden pakkaukset mukailevat alkuperäisiä myyntipakkauksia pienin muutoksin.
Pirkka-sarja lanseerattiin 1980-luvulla ja sai nimensä tuolloin jo suomalaisille tutusta Pirkka-lehdestä.
K-ryhmän mukaan ensimmäisiä Pirkka-tuotteita olivat näkkileivät, vaipat, shampoot, sardiinit ja hernekeitto. Nyt sarjaan kuuluu jo 2 600 tuotetta.
Monet tutut tuotteet tehneet paluun
Niin sanottujen retrotuotteiden palauttaminen myyntiin on suomalaisille jo tuttua.
Monet elintarvikevalmistajat ovat viime vuosina palauttaneet myyntiin tuotteita, joiden tuotanto on aiemmin jo lopetettu. Valio muun muassa palautti kauppojen hyllyihin Fanny-vanukkaan vuonna 2018. Brunberg toi vuonna 2022 kauppoihin kymmenen vuotta aiemmin kaupoista poistuneet banaanisuukot.
Vaasan leipomot tiedottivat sen sijaan helmikuussa 2025 palauttavansa uudistetut Muhku-sämpylät kauppoihin. Kesällä 2024 uutisoitiin puolestaan Raks-jäätelön paluusta.
Fazer on palauttanut vuosien aikana monia makeisiaan kauppojen hyllyihin. Esimerkiksi Merkkarit-makeiset ovat tehneet jo useamman kerran paluun eri muodossa.
