Näin teet herkullisen, ravitsevan ja sesonkiin sopivan tuorepuuron.
Aamupala on tutun sanonnan mukaan päivän tärkein ateria, mutta millainen sen pitäisi olla? Muun muassa tähän kysymykseen vastasi ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaa Huomenta Suomen haastattelussa tammikuussa.
Ravitsemuskeskustelun lisäksi Vuorenmaa pääsi myös tositoimiin ja opasti katsojille, miten tehdään helposti hyvää tuorepuuroa.
Ravitsemusterapeutti Tiia Vuorenmaan tuore Puurolle!-Kulhollinen ruokailoa -teos (Cozy Publishing 2026) on ylistys puurolle sekä ruoasta nauttimisen ilolle. Kirjassa on yli 50 puuroreseptiä, joiden joukossa on niin uuni- kuin tuorepuurojakin, suolaisen ja makean puuron ystäville.
Puuroa jopa paristi päivässä
Vuorenmaa kertoi itse syövänsä puuroa pääasiassa aamupalalla, mutta kirjaa tehdessä puuroa tuli nautiskeltua eri muodoissa jopa pari kertaa päivässä.
– En ole kyllästynyt vieläkään. Kaurahiutaleet ovat vakipohja, mutta käytän myös kaurasuurimoita, neljän viljan hiutaleita ja ruishiutaleita. Lisäksi teen vispipuuroja ja jouluna riisipuuroa.
– Kaura on kuitenkin neutraali ja helppo pohja, jonka päälle on hyvä rakentaa.
Varo yleistä virhettä: Näin vältät liisterimäisen tuorepuuron
Pöllölaakson keittiössä valmistui puurointoilijan opein trendikäs appelsiini-pistaasituorepuuro. Siinä yhdistyvät sesongin makeat appelsiinit ja rouskuvat pistaasit herkulliseksi aamupuuroksi.
Jotkut saattavat vierastaa tuorepuuron koostumusta, koska siitä voi tulla liisterimäistä. Miten voisi välttää liisterimäisen tuorepuuron?
– Pikahiutaleet tekevät puurosta helposti liisteriä, joten suosin isompirakenteisia hiutaleita. Myös liiallinen sekoittaminen lisää liisterimäisyyttä. Tämän puuron koostumus on pehmeä, mutta ei liisterinen.
Katso yllä olevalta videolta Tiia Vuorenmaan tuorepuurovinkit ja nappaa ohje: Appelsiini-pistaasituorepuuro