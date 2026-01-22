Perinteisen kaurapuuron keittäminen hellalla on melko yksinkertaista – mutta onko välineillä väliä?

Monen suomalaisen keittiöstä löytyy jo parhaat päivänsä nähneitä kattiloita ja pannuja. Onko kuluneista keittiövälineistä enää mihinkään, ja miten voisi ennaltaehkäistä pannujen ja kattiloiden tuhoutumista? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin tammikuussa vastauksia Huomenta Suomessa.

Fiskarsin muotoilujohtaja Petteri Masalin antoi lähetyksessä vinkkejä myös perinteisen kaurapuuron valmistamiseen.

Muista tärkeä seikka: Puuroa pitää sekoitella

Jos puuron keittää kattilassa, tärkeintä olisi ammattilaisen mukaan keskittyä itse ruoanlaittoon. Puuron mahdollinen palaminen pohjaan on enemmän kokista kuin kattilasta kiinni.

– Tyypillinen ongelma on se, että teet jotain muuta siinä, kun teet sitä puuroa: räpläät puhelinta tai juttelet lapsille tai aviomiehelle.

Puuroa pitäisi siis muistaa sekoitella ja antaa sen niin sanotusti hengittää. Vesipohjaista puuroa on Masalinin mukaan hankala polttaa pohjaan, mutta maitopohjainen sen sijaan voi kärähtää kiinni kattilaan.

– Aloitetaan pienellä lämmöllä. Itse nostan koko ajan lämpötilaa siihen asti, että se alkaa olemaan koostumukseltaan puuron tuntuinen. Sitten lasken lämpötilaa ja annan puuron hautua kattilassa.

