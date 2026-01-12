Nappaa Hans Välimäen puurovinkit!
Mikä on parhaan puuron salaisuus? Keittiömestari ja ravintoloitsija Hans Välimäki paljasti vinkkinsä helmikuussa 2025 Huomenta Suomessa.
Välimäki valmisti studiossa bircher-puuroa, joka tunnetaan myös nimellä bircher-mysli. Kyseessä on sveitsiläisen lääkärin Maximilian Bircher-Brennerin 1900-luvun alussa kehittämä tuorepuuro.
– Parasta tässä on se, että raaka-aineet löytyvät kaikkien kotoa, tai aika monen kotoa.
"Voi tehdä isomman satsin kerralla"
Välimäki aloitti puuron tekemisen lisäämällä kulhoon kaurahiutaleita ja omenamehua. Omenamehun sijaan nesteenä voi käyttää myös vaikka vettä tai maitoa.
Puuron jujuna on, kuten tuorepuuroissa yleensä, että se valmistetaan ajoissa valmiiksi tekeytymään. Jos puuroa on tarkoitus syödä aamulla, se kannattaa valmistaa edellisenä iltana.
– Tätä voi tehdä isomman satsin kerralla. Tämähän säilyy monta päivää.
Lääkäri Bircherin alkuperäisessä käytettiin lähinnä kauraa ja hedelmiä, mutta modernimpaan version Välimäki lisäsi jogurttia ja rahkaa.
– Voi lisätä myös kermaa, niin tulee luksusversio.
