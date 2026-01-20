Miten valmistetaan ja paistetaan täydellistä tofua? Nappaa vinkit!

Kerroimme MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla aiemmin ruokakaupoissa näkyvästä ilmiöstä: kauppojen myyntidatan perusteella yhä useamman suomalaisen ostoskoriin on päätynyt tofua. Erityisesti eläkeläiset ovat innostuneet ostamaan entistä enemmän tofua.

Tofuhyllyt tyhjinä

Tofun kasvaneen suosion huomasi käytännön tasolla myös ruokatoimittaja ja vegaanivaikuttaja Hanna Hurtta tehdessään ostoksia Huomenta Suomen kokkailusuoraa varten.

– Ajattelin käydä aamulla kaupassa täällä Helsingissä hakemassa vään lisää tofua meille tähän lähetykseen, mutta sitten kaikista kaupoista oli tuo perustofu loppu.

Onneksi tofua oli kuitenkin valmiiksi hankittuna sen verran, että lähetyksessä päästin demonstroimaan täydellisen tofun valmistusta.

Maustamattomasta tofusta silkentofuun

Nykypäivänä kaupoista löytyy jo hyvin paljon erilaisia tofutuotteita.

– Nyt meillä on tämmöinen ihan tavallinen maustamaton kiinteä tofu. Sittenhän kaupoista löytyy savustettua tofua ja eri tavoilla marinoitua maustettua tofua. Lisäksi on myös pehmeää silkentofua, joka ei sovellu paistamiseen.

Silkentofua voi Hurtan mukaan käyttää esimerkiksi kastikkeisiin, sosekeittoihin, jälkiruokiin tai vaikka smoothiehin.

– Tai jos haluaa tehdä vaikka tomaattipastan, niin sitten vaan sen pehmeän tofun sinne sekaan laittaa, niin tulee aika ihana.

Tofun valmistelu ennen paistamista

Tavallisen maustamattoman tofun valmistus lähtee siitä, että pakkauksessa olevat nesteet valutetaan pois. Tämän jälkeen tofupala kannattaa kuivata kevyesti talouspaperilla tai puhtaalla keittiöpyyhkeellä

– Ei tarvitse jättää sitä mihinkään pitkäksi aikaa painumaan tai muuta, vaan ihan vain kevyesti painellaan.

Tämän jälkeen tofu revitään pieniksi paloiksi ja laitetaan ensin kuivalle pannulle paistumaan hetkeksi.

– Yleensä tykkään repiä tofun, koska silloin siihen tulee hauskaa paistopintaa ja vähän erilainen purutuntuma.