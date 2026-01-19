



Aasialaiset tofutortillat Aasialaiset tofutortillat ovat täynnä makua! Hanna Hurtta Julkaistu 28 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE Ruokatoimittaja ja Kasviskapina-sivustoa ylläpitävä Hanna Hurtta vinkkaa ohjeen herkullisiin vegetortilloihin. Kokonaisvalmistusaika: 60 min

Annosmäärä: 4 annosta

Ruokavalio: Kasvisruoka, Kasvisruoka Pannumarinoitu tofu 400 g tofua

2 1/2 rkl öljyä

1 rkl keltaista currytahnaa

1 rkl soijakastiketta

2 tl riisiviinietikkaa (tai muuta viinietikkaa)

1 tl agavesiirappia Limemarinoitu punakaali 200 g punakaalia

½ limen kuori hienona raasteena

1 rkl limenmehua

2 tl soijakastiketta

1 tl agavesiirappia Mangosalsa 1 kypsä mango

1 pieni punasipuli (n. 60 g)

1 valkosipulinkynsi

½–1 punainen chili

1 rkl tuoretta korianteria hienonnettuna

1 rkl limenmehua

1/2 tl suolaa Lime-korianterikastike 200 g kasvipohjaista fraichea tai kreikkalaista jogurttia

3 rkl tuoretta korianteria hienonnettuna

1/2 limen kuori hienona raasteena

1–2 rkl limen mehua

1/2 tl suolaa Lisäksi 1/2 kurkku

1 dl suolapähkinöitä

3 pientä tai 2 isoa tortillaa per syöjä Valmistusohje Aloita punakaalista, salsasta ja kastikkeesta. Voit tehdä ne hyvissä ajoin valmiiksi, vaikka jo edellisenä päivänä.

Punakaalia varten suikaloi punakaali mahdollisimman ohuiksi suikaleiksi. Hiero muut ainekset joukkoon käsin, jotta punakaali pehmenee samalla. Siirrä jääkaappiin maustumaan.

Tee mangosalsa: kuori ja kuutioi mango. Kuori ja hienonna punasipuli ja valkosipulinkynsi. Hienonna chili, ota halutessasi siemenet pois, niissä on usein eniten tulisuutta. Hienonna korianteri. Sekoita ainekset keskenään ja laita jääkaappiin maustumaan.

Valmista kastike sekoittamalla kaikki ainekset keskenään. Laita jääkaappiin maustumaan.

Kuivaa tofu puhtaalla keittiöpyyhkeellä tai talouspaperilla painellen. Kuumenna pannu ja murustele tofu käsin pannulle. Seassa voi olla isompia ja pienempiä palasia. Paista pari–kolme minuuttia kuivalla pannulla. Lisää öljy ja anna ruskistua ja rapeutua, noin viisi minuuttia keskilämmöllä. Sekoita pannumarinadin ainekset (currytahna, soijakastike, riisiviinietikka ja agavesiirappi) keskenään ja sekoita tofun joukkoon. Paista vielä hetki.

Leikkaa kurkku ohuiksi siivuiksi. Rouhi suolapähkinät. Lämmitä tortillat esim. mikrossa.