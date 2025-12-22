Mitä juustoja joulupöytään kannattaa valita? Asiantuntija antoi Huomenta Suomessa parhaat vinkkinsä – ja kertoi myös faktoja juuston säilyvyydestä.

Jos kaipaa kesää talven keskelle, sen voi tehdä vaikka juustovalinnalla. Esimerkiksi sveitsiläinen Gruyère d'Alpage -juusto on valmistettu kesänurmilla laiduntaneiden lehmien maidosta, kertoo Juustominkki-lempinimellä tunnettu juustomyyjä Laura Salonen. Sen ansiosta siinä on oma persoonallinen makunsa.

Myös kypsyttämisajalla on maun kannalta suuri merkitys. Esimerkisi Appenzeller Superioria kypsytetään noin yhdeksän kuukautta.

– Se on oma jouluklassikkoni, eli sitä löytyy aina minun joulupöydästäni, Salonen paljasti Huomenta Suomessa.

Kaikkia juustoja kannattaa ennen syömistä ehdottomasti haistella, koska se tekee nautinnosta entistäkin täydellisemmän.

Monet juustot sopivat myös laktoosi-intolerantikoille, koska ne ovat valmistusprosessin ansiosta luontaisesti laktoosittomia.

Lue myös: Tällaista on maailman kallein homejuusto

Paksukaan home ei estä syömästä

Jos juusto taas homehtuu, sitä ei Salosen mukaan tarvitse heittää pois.

– Juusto käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin esimerkiksi kala tai liha. Jos niihin tulee jokin bakteeri, koko tuote on pilalla, Salonen selvittää.

– Juustomassassa home ei pääse leviämään, eli sen voi siis tosi ohuesti vain leikata pois.

– Minun isäni esimerkiksi osti kesällä meille kilon arkijuuston, jotain ihan perinteistä kermajuustoa, ja se unohtui jääkaappiin avattuna. Pari viikkoa sitten kaivoin sen esiin, ja se oli kauttaaltaan paksussa karvaisessa homeessa. Leikkasin ne pois, ja me käytimme loput.

Voiko homejuuston kuoren syödä, ja miten tehdään kaunis juustoruusuke juhlapöytään? Katso Laura "Juustominkki" Salosen jouluisat vinkit yllä olevalta videolta!