Tofu on täydellinen täyte tortilloihin, kunhan sen maustaa ja paistaa oikein.

Ruokatoimittaja ja vegaanivaikuttaja Hanna Hurtta demonstroi tammikuussa Huomenta Suomessa, miten tofusta saa valmistettua pannulla täydellistä.

Tavallisen maustamattoman tofun valmistus lähtee siitä, että pakkauksessa olevat nesteet valutetaan pois. Tämän jälkeen tofupala kannattaa kuivata kevyesti talouspaperilla tai puhtaalla keittiöpyyhkeellä

– Ei tarvitse jättää sitä mihinkään pitkäksi aikaa painumaan tai muuta, vaan ihan vain kevyesti painellaan.

Maustamalla parasta, kuten broilerikin

Vegevaikuttaja kertoi lähetyksessä myös tofun monipuolisista käyttömahdollisuuksista. Pannulla paistettuna ja herkullisesti maustettuna tofu sopii täydellisesti esimerkiksi tortillojen täytteeksi.

Kun mukaan sujauttaa myös muita lisukkeita, ei välttämättä edes huomaa syövänsä täysin kasvipohjaista ruokaa.

Joku saattaa mieltää tofun mauttomaksi, ja sitä se Hanna Hurtan mukaan sellaisenaan onkin.

– Onhan se itsessään mautonta, jos sitä ei marinoi tai mausta millään tavalla. Mutta eihän broilerikaan maistu miltään: sitä on opeteltu valmistamaan, käyttämään ja syömään.

Tofusta saa kuitenkin helposti maukasta oikeanlaisella marinadilla tai mausteseoksella.