Riisipiirakan ja karjalanpiirakan ero on ehkä monille jo selvä – mutta tiesitkö, että karjalanpiirakan täytteenä voi olla muutakin kuin riisiä?

Karjalanpiirakka ei ole mikä tahansa piirakka, muistuttaa Leipätiedotus ry tuoreessa tiedotteessaan.

Karjalanpiirakalle myönnettiin vuonna 2003 EU:n nimisuoja. Nimisuoja tarkoittaa, että karjalanpiirakan valmistuksen on tapahduttava rekisteröidyn valmistusmenetelmän ja ainesosaluettelon mukaisesti.

Mikäli tuote ei täytä karjalanpiirakan nimisuojassa asetettuja kriteerejä, sitä voidaan myydä riisipiirakkana.

Leipätiedotuksen järjestämää Piirakkapäivää vietetään ensimmäistä kertaa 20.10. Sen kunniaksi voi herkutella sekä karjalanpiirakoilla että riisipiirakoilla.

Tiesitkö? Karjalanpiirakka voidaan täyttää monella tapaa

Siinä missä riisipiirakka on nimensä mukaisesti täytetty riisillä, karjalanpiirakan täyte voi vaihdella. Se on yleensä ohra- tai riisisuurimoista keitettyä puuroa, perunasosetta tai survottuja kasviksia.

Riisipuuro valmistetaan määritelmän mukaan riisiryyneistä sekä vedestä tai maidosta.

– Karjalanpiirakan täytteenä voidaan käyttää myös kauraa. Kaurainen täyte valmistetaan yleensä kaurasuurimoista, kertoo Maa- ja kotitalousnaisten ProAgria Itä-Suomen yritysasiantuntija Johanna Rinnekari tiedotteessa.

Karjalanpiirakan virallinen määritelmä

Näin karjalanpiirakka virallisesti määritellään:

”Karjalanpiirakka on avoin, pieni, matala piiras, johon kuuluu ohut kuori sekä sydän eli täyte. Karjalanpiirakan koko on tavallisesti 7–20 cm. Karjalanpiirakat ovat muodoltaan pääasiassa soikeita mutta voivat olla myös pyöreähköjä. Kuoriosa on päältä avoin. Kuoren reunat on käännetty täytteen päälle ja rypytetty. Karjalanpiirakat ovat rapeakuorisia. Kuoren osuus on tavallisesti noin yksi kolmasosa koko tuotteen määrästä ja sydämen eli täytteen osuus noin kaksi kolmasosaa.”

Karjalanpiirakat paistetaan korkeassa lämpötilassa nopealla paistoajalla, sillä se aikaansaa rapean kuoren ja vaikuttaa siten karjalanpiirakan makuun. Paistettujen karjalanpiirakoiden voiteluun käytetään voita, öljyä, vesi-maitoseosta tai kananmunaa.

Katso myös: Halpa vs. kallis testasi paistopisteiden riisipiirakat

7:41 Edullinen voittaja hämäsi raadin makunystyrät.