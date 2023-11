Täysjyväpastan ja tumman pastan ero tulee monelle yllätyksenä

Ruokakaupoissa myydään pastaa monissa eri muodoissa ja väreissä. Kuten kesän jättitakaisinvedon yhteydessä huomattiin, perinteinen makaroni on suomalaisille erityisen rakas tuote. Hyvä uutinen on, että suosikkituoteen saatavuus alkaa taas pian normalisoitua.

Vaalean pastan lisäksi kaupoissa on saatavilla myös tummempia pastavaihtoehtoja. Hyllyistä voi löytää sekä tummaa pastaa että täysjyväpastaa. Nämä kaksi pastatuotetta eivät suinkaan ole sama asia. Tiedätkö, mitä eroa on tummalla pastalla ja täysjyväpastalla?

Tumman pastan ja täysjyväpastan ero

Tumma pasta valmistetaan sen sijaan tummista jauhoista, joka on jyvän välikerrosta. Jauhoissa on osa alimmista kuorikerroksista (leseestä) ja aleuronikerroksesta, mutta ei alkiota. Tummassa jauhossa on käytännössä tiivistettynä jyvän ravintorikkaus.Siksi siinä on täysjyvää enemmän muun muassa proteiinia, kivennäisaineita ja B-ryhmän vitamiineja.