Tämä kotimainen herkku kannattaa napata ostoskoriin, kun vielä ehtii: "Myydään nopeasti"

Kotimainen omena on monelle tuttuakin tutumpi syysherkku ja satoa voi vuosittain tulla omalta pihalta ämpärikaupalla. Mutta oletko jo tutustunut kotimaiseen päärynään? Hedelmä- ja Marjanviljelijäinliiton mukaan päärynä on Suomen maataloudessa verrattain uusi viljelykasvi, joka on vasta otettu mukaan tuotantoon.