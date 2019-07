Ilouutinen herkkusuille: Kotimaisten marjojen satokausi voi jatkua jopa lokakuulle – ja vaihteleva sää on tehnyt marjoista laadukkaita!

– Kasvutunnelit ovat kevytrakenteisia, siirreltäviä viljelyteknisiä ratkaisuja. Tunneli on metallikehikko, jossa on muovi päällä, ja siellä lämpösumma kertyy sopivaksi, Ilomäki selittää.

Mustaherukkaa melkein mansikan veroisesti



Kotimaista vadelmaa on alettu saada kasvutunneleista kesäkuun alusta alkaen. Avomaan vadelmasatoa saataneen odottaa vielä viikko tai kaksi. Kukintaa on Ilomäen mukaan ollut hyvin ja raakileita löytyy jo pensaista.

Marjaa ujutetaan smoothieen ja kahvipöytään



Perinteinen Polka on yhä mansikkalajeista suosituin. Sen viljelyyn on Ilomäen mukaan valjastettu noin 65 prosenttia viljelypinta-alasta.

Mansikka on marjojen kestosuosikki, mutta herukat ja pensasmustikka ovat Ilomäen mukaan marjamaailman nousevia trendejä. Herukka on ollut jo pitkään suosittu marja, mutta kuluttajat ovat alkaneet surauttaa sitä esimerkiksi smoothien sekaan. Pensasmustikka taas on suomalaiskuluttajille tuoreempi tuttavuus, jota on helppo syödä sellaisenaan tai käyttää koristelussa.