Mansikat tulevat! Juhannuksena kotimaista mansikkaa päästään todennäköisesti maistelemaan ainakin näillä alueilla

– Tämä on hyvin varhainen vaihe sanoa mitään. Suomi on pitkä maa, ja kausi etenee hyvin eri tahtiin eri puolilla maata. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää hyvältä.

Tunneliviljely pidentää satokautta

– Kasvutunneleita on ympäri Suomen, ja kyselyitä niiden perustamisesta tulee koko ajan. Edellisvuodesta tunnelien pinta-ala kasvoi 14 hehtaarilla. Tunneleissa on paljon hyviä puolia. Tunneleissa voidaan saada kaksi satoa kesässä, kasvukausi on pidempi, marjat ovat parempilaatuisia, ja tauteja esiintyy vähemmän kuin avomaalla, Pousi luettelee.

Hunajamarja tekee tuloaan

– Hunajamarjan viljelystä on tullut kovasti kyselyitä, niin viljelijöiltä kuin kotipuutarhureiltakin. Taimikauppiaat kertovat, että taimia on mennyt kovasti kaupaksi. Hunajamarja on pensasmustikkamainen marja, jonka maussa on vadelmaa, mustikkaa ja mustaherukkaa.