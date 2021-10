Suomalaisten suosikkiomena, kotimainen Lobo, on saapunut kauppoihin, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäinliitto.

– Lobon väritys on syvän punainen ja sen maku on miellyttävän hapokas sekä arominen. Vivahteikkaan maun salaisuus on kesän pitkä päivä sekä syksyn viilenevät illat, jotka saavat yhdessä aikaan Lobolle sen ominaisen maun, liitosta kuvaillaan.