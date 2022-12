Suosikkioluen myynti tyssää joulun jälkeen totaalisesti – joskus laskelmat pettävät: "Se on katastrofi"

Perinteisten oluiden lisäksi moni suomalainen panimo myy myös kausituotteena omaa jouluoluttaan. Jouluoluita löytyy niin suurilta panimoilta, kuten Hartwallilta, Olvilta ja Sinebrychofflta kuin pieniltäkin kotimaisilta oluttuottajiltakin. Hartwallin mukaan jouluolut on tyypillisesti väriltään tumma ja koostuu useista eri mauista. Tyypillisesti jouluoluissa käytetään maltaita, joissa on paahteisia, tumman suklaisia ja joululimpun karamellisia makuja.

Jouluolutta ostetaan jo lokakuussa: "Suomalainen on vähän hullu"

Yksi jouluoluita valmistava suomalaispanimo on loviisalainen Malmgård. Malmgårdin tilan isäntä, kreivi Henrik Creutz kertoo panimon jouluoluen hyvin pehmeä maultaan, tumma, mutta ei kuitenkaan liian raskas. Jouluolut on tällä hetkellä panimon myydyin tuote.

– Jouluolutta ostetaan Suomessa todella paljon. Suomalainen on vähän hullu. Luulen, että panimotkin ovat huomanneet sen, Creutz nauraa ja jatkaa:

– Jo sata päivää ennen joulua markkinoidaan, että nyt on vain 100 päivää jouluun että kannattaa mennä ostamaan jouluolutta. Ja suomalaiset menevät ja ostavat jouluolutta lokakuussa.

Jouluoluen myynti tyssää joulun jälkeen kuin seinään

Koska kyseessä on kausituote, se asettaa oluen tuottajille omat haasteensa. Creutzin mukaan "jotain tapahtuu 26. joulukuuta" ja jouluoluen myynti loppuu kuin seinään. Tämä vuoksi panimon on käytävä hyvin tarkkaan läpi isojen ostajien kanssa arviot siitä, kuinka paljon jouluolutta tullee menemään. On siis laskettava, paljonko jouluolutta suomalaiset mahdollisesti ostavat.