Tämä on suomalaisten suosikkiolut jouluna – takaa kirii kuitenkin myös "suurin yllättäjä"

Tumma lager on suomalaisten suosikki joulupöydässä

Joulu on kesän jälkeen yksi tärkeimpiä sesonkeja oluen myynnissä. Joulukuussa myydään olutta noin 20−30 prosenttia enemmän kuin esimerkiksi loka-marraskuussa.

Kyselyn perusteella suomalaisten suosikkiolut joulupöydässä on tumma lager: sitä valitsee joulupöytäänsä 27 prosenttia oluenjuojista. Lähes yhtä suosittu valinta on vaalea lager, jota nautiskelee 26 prosenttia. Tummaa lageria nautitaan usein erityisesti kinkun kanssa ja vaalea lager sopii juomaksi läpi koko aterian.

"Kyselyn suurin yllättäjä"

Alkoholittomien juomien trendi näkyy myös joulupöydässä, sillä vastaajista 10 prosenttia valitsee jouluaterialle alkoholitonta olutta. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton viestintäpäällikkö Outi Heikkinen kertoo, että vaikka alkoholittoman oluen osuus koko olutmyynnistä on vain parin prosentin luokkaa, kasvutrendi on kuitenkin vahva.

– Kyselyn suurin yllättäjä on alkoholiton olut. Alkoholittoman oluen myynti on toki ollut suuressa kasvussa viime vuodet ja valikoima on kasvanut ilahduttavasti. Samoin muutkin alkoholittomat panimojuomat kuten virvoitusjuomat ja vedet ovat kasvattaneet suosiotaan, Heikkinen kertoo liiton tiedotteessa.