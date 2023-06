Moni ei tiedä, mistä karkkinimi Haribo tulee

Yhtiö on perustettu jo 1920. Sen nimi on itse asiassa yhdistelmä monia sanoja!

Tästä Haribon nimi tulee

Mistä Mars-patukan nimi tulee?

Muitakin karkkituotteita on toki nimetty keksijöidensä mukaan. Mars-patukan kehittäjän nimi on Forrest Mars; hänen isänsäkin sukunimi oli Mars, mutta Frank C. Mars loi omaa nimeään kantavan herkun sijaan Milky Way -patukan, joka muuten on nimetty pirtelöjuoman mukaan.