Suomalaiset popsivat neljä leipäviipaletta päivässä – asiantuntija muistuttaa hyödyistä: "Hapankorppu on oikea kuitupommi"

Leipä on suomalaisille edelleen rakas elintarvike, tilastot paljastavat. Leipätiedotus ry:n ylläpitämän leipomotuotteiden myyntitilastoinnin ja Tullin tuontitilaston mukaan suomalaiset söivät vuonna 2022 ruokaleipää keskimäärin reilut 40 kiloa henkeä kohden.

Suomalaiset saavat kuitunsa pääosin leivästä: "Hapankorppu on kuitupommi"

THL:n vuonna 2021 tekemästä Finravinto 2017 -julkaisuun perustuvasta tutkimuksesta käy ilmi, että ruis on edelleen tärkein täysjyvän lähde suomalaisten ruokavaliossa. Tutkimuksen mukaan miehet saavat keskimäärin 63 grammaa ja naiset 47 grammaa täysjyvää päivässä.

Leipä on suomalaisille tärkeä kuidun lähde. Monet kotimaiset leivät ovat runsaskuituisia eli sisältävät kuitua vähintään kuusi prosenttia. Kuidun terveysvaikutusten saavuttamiseksi sitä suositellaan syötävän vähintään 25–35 grammaa päivässä. Leipätiedotuksen mukaan harva suomalainen kuitenkaan yltää suosituksen mukaiseen kuitumäärään.

– Runsaskuituisessa leivässä kuitua on vähintään kuusi grammaa sadassa grammassa eli vähintään pari grammaa per viipale. Hapankorppu on oikea kuitupommi ja sisältää kuitua jopa 20 grammaa sataa grammaa kohden, Virtanen vinkkaa.