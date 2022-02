Säilyykö avattu ketsuppipullo huoneenlämmössä? Näitä ketsuppifaktoja et välttämättä tiennyt

Ensimmäisissä ketsupeissa ei edes ollut tomaatteja

Ensimmäinen historiankirjoissa mainittu, englanninkielellä kirjoitettu ketsuppiresepti on peräisin vuodelta 1727. Resepti on peräisin kirjasta Compleat Housewife ja se on nimetty 'English Katchop' -kastikkeeksi. Tämä ketsuppi piti sisällään muun muassa anjoviksia, sipuleita, valkoviinietikkaa, kahta erilaista valkoviinä sekä mausteita. 1700-luvun ketsuppi muistuttikin enemmän kalalientä kuin nykypäivän tomaattiketsuppia. Tätä reseptiä ennen ketsuppia valmistettiin muun muassa sienistä ja saksanpähkinöistä.