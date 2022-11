Saako perunoita säilyttää oikeasti jääkaapissa? Jos ostat kotiisi pottuja, muista nämä asiat

Vaikka tilastojen valossa perunan kulutus Suomessa onkin laskenut huippuvuosistaan, pottu maistuu yhä suomalaisille. Luonnonvarakeskus Luken mukaan peruna on ympäristönäkökulmasta ilmastoviisas tuote. Peruna kasvaa hyvin Suomessa ja sen vesijalanjälki on huomattavasti parempi kuin esimeriksi riisin. Pottu on myös ravintoarvoltaan kilpailijoitaan parempi ja peruna sopii suurimpaan osaan erikoisruokavalioista.

Erilaisia perunalajikkeita löytyy kaupoista kaikenlaiseen käyttöön: on muusiperunaa, yleisperunaa, puikulaa ja uuniperunaa. Hyvää raaka-ainetta ei kannata heittää hukkaan. Siksi potun säilyvyyteen kannattaa hieman panostaa. Näin säilytät perunoita oikein.

Kuinka kauan perunat säilyvät?

Perunan säilyvyysaika riippuu siitä, miten sen varastoi. Tuore ja muuten virheetön pottu voi oikeissa säilytysolosuhteissa säilyä kuukausitolkulla. Jos perunoita säilyttää yli 12 asteen lämpötilassa, ne kuivuvat nopeammin, mikä lyhentää myös pottujen säilyvyysaikaa.

Voiko vihertäviä perunoita syödä?

Peruna alkaa vihertää, jos se altistuu valolle. Periaatteessa pienen vihertävän kohdan voi kuoria pois ja potun käyttää tavalliseen tapaan. Ruokavirasto kuitenkin muistuttaa, että vihertynyt peruna sisältää paljon glykoalkaloideja, esimerkiksi solaniinia ja kakoniinia, jotka ovat suurina pitoisuuksina haitallisia terveydelle.

Vihertymisen estämiseksi peruna on säilytettävä vähittäiskaupoissa, suurkeittiöissä ja kotitalouksissa valolta suojattuna.

Voiko itäneitä perunoita syödä?

Perunan itäminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että pottu on syömäkelvoton. On kuitenkin syytä muistaa, että perunan idussa on korkea glykoalkaloidi- eli solaniinipitoisuus. Ruokaviraston mukaan itäminen lisää myös itujen lähellä olevien solukkojen solaniinipitoisuutta. Solaniini on sama myrkky, jota muodostuu myös perunan alkaessa vihertää. Se voi aiheuttaa myrkytysoireita kuten vatsa- tai suolistokipua, ripulia, oksentelua ja hermosto-oireita.

Kauppa ja teollisuusministeriön asetuksessa todetaan muun muassa, että ruokaperuna katsotaan laadultaan vialliseksi, jos perunaan on kehittynyt yli 5 millimetriä pitkiä ituja. Ruokaviraston mukaan pienet idut voi kuoria ja perunan käyttää, jos pottu tuntuu muuten kovalta ja hyvältä. Tämä pätee varsinkin silloin, jos peruna itää ensimmäistä kertaa. Peruna, jossa on suuret idut kannattaa kuitenkin jättää syömättä, luultavasti se jo maistuukin kitkerältä.

Mistä tietää, että peruna on mennyt vanhaksi?

Perunoiden käyttökelpoisuuden voi tarkistaa puristelemalla niitä hiukan. Jos pottu tuntuu pehmeältä tai ryppyiseltä, sitä ei enää kannata käyttää. Myös täysin vihreät tai oudonhajuiset perunat kannattaa heittää pois.

Saako perunoita säilyttää jääkaapissa?

Perunoiden säilyttäminen liian kylmissä olosuhteissa ei kannata, mutta onko jääkaappi liian kylmä säilytyspaikka potuille?

Iso-Britannian ruokavirasto on varoittanut aiemmin perunoiden säilyttämisestä jääkaapissa.

– Kun perunoita säilyttää jääkaapissa, niiden tärkkelys muuttuu sokeriksi. Kun perunat sitten kypsentää, nämä sokerit yhdistyvät aminohappo aspargiiniin ja tuottavat haitalliseksi uskottua kemikaalia nimeltä akryyliamidi, ruokavirasto FSA:sta todettiin vielä viime vuonna.

Sittemmin FSA on kuitenkin pyörtänyt puheensa, sillä uuden tutkimustiedeon perusteella sokereita ei muodostu perunaan jääkaapissa yhtään sen enempää kuin jos pottuja säilytetään viileässä ja pimeässä paikassa, kuten kellarissa.

– Voit siis säilyttää perunoita jääkaapissa tai jossain viileässä ja pimeässä paikassa, FSA neuvoo nyt.

Muista tämä! Perunoiden säilytys kotona

Ihanteellisin paikka potulle olisi tietysti perunakellari tai kylmäkaappi. Peruna pitää viileästä ja pimeästä. Huoneenlämpöön pottuja ei kannata jättää pitkäksi aikaa, sillä lämmössä peruna säilyy vain muutaman päivän. Jos perunoita säilytetään liian lämpimässä, ne pehmenevät, kuivuvat ja alkavat itää.

Paras säilytyslämpötila perunalle on +4–6 astetta. Jos perunakellaria tai viileäkaappia ei ole, voi potut laittaa jääkaapin vihanneslokeroon. On kuitenkin muistettava, että jääkaapin on oltava puhdas, eikä siellä saa olla homehtuneita ruoka-aineita pilaannuttamassa ilmaa. Kasvikset, vihannekset ja juurekset eivät myöskään saa koskettaa jääkaapin seiniä. Jääkaappi jäädyttää ja sulattaa itse itseään, ja seinien kanssa kosketuksissa olevat syyssadon vitamiinipommit voivat jäätyä ja pilaantua.