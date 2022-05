Ruokakaupoista voi nyt löytyä poikkeuksellista elintarviketta – saa myydä myrkyllisyydestä huolimatta, tietyin ehdoin

Suomen metsistä voi tyypillisesti huhti–kesäkuussa löytää mielipiteet jakavan sesonkiherkun. Korvasieni on tuoreena tappavan myrkyllinen, mutta oikein käsiteltynä erinomainen ruokasieni. Korvasienen sisältämä myrkky on gyromitriiniä, solumyrkkyä, kertoo muun muassa Luontoportti. Gyromitriini on vesiliukoinen ja helposti haihtuva. Siksi korvasieniä voi käsiteltynä syödä.