Oletko kuullut ufokurpitsasta tai spagettikurpitsasta?
Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin keskiviikkona sesonkiherkku kurpitsan monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.
Kurpitsoja löytyy moneen makuun, muistuttaa Satotukun myyntipäällikkö Annika Hongell. Lähetyksessä esiteltiin muun muassa monen tuntema myskikurpitsa sekä hokkaidokurpitsa.
Hieman tuntemattomampia lajikkeita suomalaisille ovat sen sijaan patty pan -kurpitsa eli ufokurpitsa sekä spagettikurpitsa.
Patty pan ja spagettikurpitsa ovat Hongellin mukaan molemmat miedon makuisia kurpitsoja.
– Niistä on helppo lähteä liikkeelle. Sitten voi siirtyä myskikurpitsaan ja hokkaidokurpitsaan.
Kuvassa halkaistu patty pan eli ufokurpitsa sekä oikealla spagettikurpitsa.MTV
Hullunkurinen patty pan eli ufokurpitsa
Patty pan eli ufokurpitsa kuuluu kesäkurpitsoihin ja sopii raakanakin syötäväksi. Kasvisasiantuntija suosittelee kuitenkin kurpitsoille kypsentämistä.
– Kyllä niissä kaikissa maku on parempi, jos ne kypsentää. Muuten voi olla hieman puumaista. Kurpitsa jalostuu uunin lämmössä.
Ufokurpitsaa voi käyttää ruoanlaitossa kesäkurpitsan tapaan.
Spagettikurpitsa maistuu paahdettuna
Spagettikurpitsa on puolestaan saanut nimensä poikkeuksellisen rakenteensa vuoksi. Kun spagettikurpitsan kypsentää, sen hedelmäliha alkaa muistuttaa spagettia.
Parhaimmillaan spagettikurpitsa onkin paahdettuna.
– Se on lapsiperheystävällinen, koska se on aika mieto.
Mitä erilaisista kurpitsoista voi kokata? Katso yllä olevalta videolta vinkit!
Nappaa myös Annika Hongellin kurpitsaohje: Hokkaidokurpitsaa ja serranokinkkua